По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (27,786 млн и 37,662 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (51 и 33), максимальный курс продажи доллара 24,70 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,47-24,48 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 84 активные заявки по доллару на сумму 65,448 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,6000 – 5 555

24,4800 – 15 000

24,4700 – 55 001

24,4700 – 99 999

24,4700 – 120 000

24,4700 – 33 333

24,4700 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,4900 – 30 000

24,4900 – 30 000

24,5000 – 120 000

24,5000 – 30 000

24,5000 – 30 000

24,5000 – 40 000

24,5000 – 30 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,5101 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,4562 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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