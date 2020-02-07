В Нацбанке назвали причины роста зарплат украинцев

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В 2019 году реальная заработная плата штатных работников выросла на 9.8%, в Национальном банке это связывают, в частности, с большим количеством украинцев, которые уехали заграницу.
Об этом сообщается в инфляционном отчете НБУ за январь 2020 года.
Доходы населения росли значительными темпами за счет роста как пенсий, так и заработных плат. Рост последних был вызван нехваткой рабочей силы вследствие трудовой миграции и профессиональных диспропорций.
Это происходило среди обоих полов как в селах, так и в городах, больше всего – среди лиц возрастной группы 50-59 лет.
Инфографика: НБУ
Факторы роста заработной платы:
Проблема нехватки рабочей силы в Украине имела две причины:
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