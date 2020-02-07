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В Нацбанке назвали причины роста зарплат украинцев

В Нацбанке назвали причины роста зарплат украинцев

В 2019 году реальная заработная плата штатных работников выросла на 9.8%, в Национальном банке это связывают, в частности, с большим количеством украинцев, которые уехали заграницу.

Об этом сообщается в инфляционном отчете НБУ за январь 2020 года.

Доходы населения росли значительными темпами за счет роста как пенсий, так и заработных плат. Рост последних был вызван нехваткой рабочей силы вследствие трудовой миграции и профессиональных диспропорций.

Это происходило среди обоих полов как в селах, так и в городах, больше всего – среди лиц возрастной группы 50-59 лет.


Инфографика: НБУ

Факторы роста заработной платы:

  • значительная нехватка рабочей силы;
  • треть предприятий отмечала нехватку рабочей силы среди самых значительных факторов, ограничивающих их способность увеличивать производство;
  • нехватка работников ощущалась во всех базовых видах деятельности, наиболее остро – в строительстве и в перерабатывающей промышленности.

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Проблема нехватки рабочей силы в Украине имела две причины:

  • значительное количество украинцев выехали работать за границу (в Польшу, Чехию, Россию) из-за более высокой заработной платы. Так, в 2019 году количество украинских трудовых мигрантов в Польше оценивалось почти в 1 млн человек. Значительная доля трудовых мигрантов – представители дефицитных сегодня рабочих профессий.
  • диспропорции между спросом и предложением рабочей силы в разрезе профессий и видов деятельности. Так, из-за низкой заинтересованности молодежи в получении рабочих профессий возникает дефицит работников рабочих специальностей из-за естественного высвобождения работников старшего поколения.

Справка Finance.ua:

  • По данным Госстата, средняя заработная плата в Украине в декабре 2019 года составила 12 264 грн.
  • В 2019 году размер в Киеве среднемесячной номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений, организаций (с количеством работающих 10 человек и более) составлял 15 776 грн и по сравнению с 2018 г. увеличился на 16,5%.
  • Каждое пятое польское предприятие принимает на работу сотрудников из Украины. Больше половины работников в месяц зарабатывают в среднем 2,5 тысячи злотых на руки.

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По материалам Finance.UA
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