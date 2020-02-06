ТОП-чиновники на государственном содержании (инфографика)

Доходы министров правительства Алексея Гончарука в 2-5 раз выше доходов министров предыдущего правительства.

Об этом сообщает НВ.Бизнес со ссылками на официальные источники.

В декабре 2019 года, министрам и заместителям в правительстве Гончарука начислено от 70 тыс. до 220 тыс. грн.

Доходы нынешней правительственной команды в два-пять раз перекрыли те суммы, которые получали министры и их заместители в Кабмине Владимир Гройсман.

Так же выросли общие расходы на содержание чиновничьего аппарата.

В частности, в госбюджете-2020 на финансирование расходов секретариата Кабмина выделили почти 1 млрд грн – на 25,6% больше, чем в 2019-м (848 млн грн). Верховная Рада получила 2 млрд грн финансирования.