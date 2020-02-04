Советник премьера Юрий Голик рассказал об источниках финансирования дорожной отрасли

В 2020 году на ремонт и строительство дорог будет выделена рекордная сумма. В общей сложности речь идет о более чем 70 млрд гривен.

Об источниках финансирования дорожной отрасли рассказал советник премьер-министра Юрий Голик у себя в FACEBOOK.

В первую очередь, напоминает Голик, речь идет о средствах Дорожного Фонда, в котором заложены деньги как для нужд Укравтодора, который будет ремонтировать дороги национального и международного значения, а также для облгосадминистраций, которым предстоит привести в порядок дороги областного значения.

«Дорожный Фонд и 31,5 млрд в нем на дороги Укравтодора и 22 млрд на дороги ОГА. Это раз», – пишет Голик.

Еще одним источником финансирования станут кредиты Укравтодора, обеспеченные государственными гарантиями. Напомним, законы, позволяющие привлекать внебюджетное финансирование под госгарантии, недавно подписал Президент.

«19,5 млрд государственных гарантий согласно двух подписанных вчера Президентом Законов. Это два», – продолжает Голик.

И новым источником для дорожных работ станут деньги, полученные от «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража. С инициативой направить часть газпромовских средств на дороги выступил Президент Владимир Зеленский.

Но и это еще не полный перечень источников финансирования.

«Деньги МФО на дороги Укравтодора, а это порядка 700 млн евро, подписанных уже. Это четыре. И проект ЕБРР – 300 млн евро на дороги категории Т в нескольких областях. Это пять», – пишет советник премьера.

Перечисленные средства позволят отремонтировать и построить в 2020 году рекордное количество километров дорог.

«Если мы хотим хорошие дороги и быстро, нужно делать именно то, чего никто никогда ранее не делал. При этом – быстро», – отмечает Голик.