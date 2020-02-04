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BMW создала диски, которые экономят энергию электрокаров (фото)

BMW создала диски, которые экономят энергию электрокаров (фото)

Компания BMW создала для своих электрокаров уникальные диски, которые повышают аэродинамичность авто и увеличивают запас хода.

Первыми колеса получат электрические BMW iX3, пишет Motor1.

В сообщении отмечается, что баварская компания даже вычислила, насколько улучшат работу авто новые диски, и как это повысит его эффективность. В частности, по сравнению с обычными колесами предложенные BMW:

  • снизят на 5% сопротивление качению;
  • имеют на 15% меньшую массу;
  • повысят запас хода на 2% или ориентировочно на 10 километров.


Фото: motor1.com

В компании также сообщают, что BMW Aerodynamic Wheel – это не просто один диск, а общая концепция, которая базируется на использовании легкого алюминиевого сплава и аэродинамической конструкции. Клиент даже сможет влиять на дизайн Aerodynamic Wheel: выбирать вставки в разном стиле, менять цвет, фактуру, узор, наносить рисунки.


Фото: motor1.com

По материалам ТСН
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