BMW создала диски, которые экономят энергию электрокаров (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания BMW создала для своих электрокаров уникальные диски, которые повышают аэродинамичность авто и увеличивают запас хода.
Первыми колеса получат электрические BMW iX3, пишет Motor1.
В сообщении отмечается, что баварская компания даже вычислила, насколько улучшат работу авто новые диски, и как это повысит его эффективность. В частности, по сравнению с обычными колесами предложенные BMW:
Фото: motor1.com
В компании также сообщают, что BMW Aerodynamic Wheel – это не просто один диск, а общая концепция, которая базируется на использовании легкого алюминиевого сплава и аэродинамической конструкции. Клиент даже сможет влиять на дизайн Aerodynamic Wheel: выбирать вставки в разном стиле, менять цвет, фактуру, узор, наносить рисунки.
Фото: motor1.com
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Разъяснение по новой платежке за распределение газаВчера, 12:01 - 5729 22
Как полицейские будут проверять данные водительских прав "в смартфоне"Позавчера, 17:00 - 5490 22
Ни копейки жене и детям: житель Канады сжег миллион долларовПозавчера, 20:10 - 3855 13
Дубилет рассказал, почему в Украине нет PayPalВчера, 10:01 - 3574 12
Глава Dragon Capital: В Украине сейчас едва ли не лучшая экономическая ситуация за 20 летВчера, 08:35 - 2379 5
Toyota предлагает приобрести автомобиль с пробегом по программе Toyota PlusВчера, 09:10 - 6868 4
Разъяснение по новой платежке за распределение газаВчера, 12:01 - 5729 22
Межбанк: проседание курса растормошило рынокВчера, 11:10 - 4839
В Кабмине хотят сделать прописку по уведомительному принципуВчера, 11:34 - 3740 2
Дубилет рассказал, почему в Украине нет PayPalВчера, 10:01 - 3574 12
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)Вчера, 15:10 - 168
Cadillac представил новый внедорожник (фото)Позавчера, 14:10 - 435
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 785
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1160
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 965