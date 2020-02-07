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Импорт газа в Украину в 2019 году вырос на 35%, транзит - на 3%

Импорт газа в Украину в 2019 году вырос на 35%, транзит - на 3%

В 2019 году импорт природного газа в Украину за год вырос на 34,9% — до 14,2 млрд куб. м, а объемы транзита газа по территории Украины из РФ в европейские страны и Молдову выросли на 3% – до 89,6 млрд куб. м, (по сравнению с 2018 годом).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

При этом Украина больше четырех лет импортирует газ только с европейского направления.

Максимальный уровень использования украинской газотранспортной системы (ГТС) для транзита в 2019 году достиг 113 млрд куб. м в годовом эквиваленте (максимальные показатели транзита зафиксированы в июле 2019 года).

В подземные хранилища газа (ПХГ) за 2019 год закачали 13,1 млрд куб. м газа — на 34% больше, чем в течение 2018 года. На начало сезона отбора газа ПХГ были заполнены на 70%.

По состоянию на 1 января 2020 года, в ПХГ Украины накоплено 18,9 млрд куб. м голубого топлива — на 36% больше, чем год назад.

По материалам Економічна Правда
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