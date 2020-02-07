Импорт газа в Украину в 2019 году вырос на 35%, транзит - на 3%

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В 2019 году импорт природного газа в Украину за год вырос на 34,9% — до 14,2 млрд куб. м, а объемы транзита газа по территории Украины из РФ в европейские страны и Молдову выросли на 3% – до 89,6 млрд куб. м, (по сравнению с 2018 годом).
Об этом сообщает пресс-служба компании.
При этом Украина больше четырех лет импортирует газ только с европейского направления.
Максимальный уровень использования украинской газотранспортной системы (ГТС) для транзита в 2019 году достиг 113 млрд куб. м в годовом эквиваленте (максимальные показатели транзита зафиксированы в июле 2019 года).
В подземные хранилища газа (ПХГ) за 2019 год закачали 13,1 млрд куб. м газа — на 34% больше, чем в течение 2018 года. На начало сезона отбора газа ПХГ были заполнены на 70%.
По состоянию на 1 января 2020 года, в ПХГ Украины накоплено 18,9 млрд куб. м голубого топлива — на 36% больше, чем год назад.
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