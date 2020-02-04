Apple оштрафовали во Франции на 25 миллионов евро из-за замедления iPhone

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Французское управление по защите прав потребителей оштрафовало компанию Apple на 25 миллионов евро за то, что производитель не уведомил потребителей, что обновление операционной системы iPhone замедлит работу устройства.
Об этом сообщает Politico.
“Когда потребители не смогли вернуться к более ранней версии своей операционной системы, многие из них были вынуждены заменить аккумуляторы и даже приобрести новый телефон”, – сказал генеральный директор управления.
Дело против Apple рассматривали после жалобы неправительственной организации, которая заявила, что компания намеренно создает обновления, из-за которых телефоны работают медленнее, чтобы заставлять потребителей покупать новые.
Расследование не нашло доказательств “умышленных действий в юридическом понимании этого термина”, сообщил чиновник министерства экономики. Но потребители не были проинформированы о том, что их телефоны могут быть замедлены обновлением iOS, поэтому Apple была признана виновной во введении в заблуждение.
“Штраф Apple в размере 25 миллионов евро справедливо напоминает компаниям об их ответственности продавать безопасную и устойчивую продукцию потребителям”, – сказала Агнес Панье-Рунахер, младший министр министерства экономики.
Пресс-секретарь Apple отметил, что “нашей целью всегда было создавать безопасные продукты, которые оцениваются нашими клиентами, и обеспечение того, чтобы iPhone прослужил как можно дольше, является частью этого. Мы довольны результатами расследования”.
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