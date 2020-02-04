0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 132 0

Apple оштрафовали во Франции на 25 миллионов евро из-за замедления iPhone

Apple оштрафовали во Франции на 25 миллионов евро из-за замедления iPhone

Французское управление по защите прав потребителей оштрафовало компанию Apple на 25 миллионов евро за то, что производитель не уведомил потребителей, что обновление операционной системы iPhone замедлит работу устройства.

Об этом сообщает Politico.

“Когда потребители не смогли вернуться к более ранней версии своей операционной системы, многие из них были вынуждены заменить аккумуляторы и даже приобрести новый телефон”, – сказал генеральный директор управления.

Дело против Apple рассматривали после жалобы неправительственной организации, которая заявила, что компания намеренно создает обновления, из-за которых телефоны работают медленнее, чтобы заставлять потребителей покупать новые.

Расследование не нашло доказательств “умышленных действий в юридическом понимании этого термина”, сообщил чиновник министерства экономики. Но потребители не были проинформированы о том, что их телефоны могут быть замедлены обновлением iOS, поэтому Apple была признана виновной во введении в заблуждение.

“Штраф Apple в размере 25 миллионов евро справедливо напоминает компаниям об их ответственности продавать безопасную и устойчивую продукцию потребителям”, – сказала Агнес Панье-Рунахер, младший министр министерства экономики.

Пресс-секретарь Apple отметил, что “нашей целью всегда было создавать безопасные продукты, которые оцениваются нашими клиентами, и обеспечение того, чтобы iPhone прослужил как можно дольше, является частью этого. Мы довольны результатами расследования”.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.