Аэропорт "Борисполь" доплатил в госбюджет 260 миллионов по задолженным "дивидендам"

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Офис Генерального прокурора обеспечил возмещение в государственный бюджет 263 миллионов гривен налога аэропорта “Борисполь”.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, должностные лица “Борисполя”, в нарушение постановления Кабмина, применили неверный норматив отчисления части дохода, рассчитав его по ставке в 40%, а не 90%.
Сообщается, что досудебное расследование осуществляет управление финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины.
Напоминаем, Кабмин с 1 января 2019 года повысил до 90% с 75% долю прибыли, которую должны перечислять в бюджет государственные предприятия и их объединения.
20 января сообщалось, что Министерство развития экономики предлагает обязать предприятия с государственной долей направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли за 2019 год, тогда как норматив, установленный для распределения прибыли за 2018 год, составляет 90%.
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