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Пенсии в ЕС: женщины в среднем получают на 30% меньше мужчин

Пенсии в ЕС: женщины в среднем получают на 30% меньше мужчин

В 2018 году в странах Европейского Союза женщины старше 65 лет получали пенсию в среднем на 30% ниже, чем мужчины.

Об этом свидетельствуют данные Евростата.

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Однако гендерный разрыв пенсий уменьшается, и сейчас он на 4 процентных пункта меньше по сравнению с 2010 годом (34%).

Хотя женщины получали меньшие пенсии во всех государствах-членах ЕС, степень разрыва сильно различается. Наибольшая разница наблюдалась в Люксембурге, где женщины старше 65 лет получали пенсию на 43% меньше, чем мужчины. За Люксембургом следуют Мальта (42%), Нидерланды (40%), Австрия (39%), Кипр (38%) и Германия (37%).

С другой стороны, наименьшие разницы в сумме пенсий между женщинами и мужчинами были в Эстонии (1%), Дании (7%), Словакии (8%), Чехии (13%) и Венгрии (16%).

В 2018 году доля пенсионеров в возрасте старше 65 лет, которым грозит бедность, в ЕС составляла 15%, что несколько превышает показатель 14% в 2017 году, но ниже риска бедности населения трудоспособного возраста (от 16 до 64 лет) почти на 17%.

Самый высокий уровень риска бедности среди пенсионеров зафиксировали в Эстонии (54%), Латвии (50%), Литве (41%) и Болгарии (30%).

Самые низкие показатели были зафиксированы в Словакии (6%), Франции (8%), Греции (9%), Дании, Люксембурге и Венгрии (все 10%).

Справка Finance.ua:

  • Как заявили в Минсоцполитики, в Украине пенсии получают 27% населения Украины при 25% работающих.
  • Минимальная пенсия по возрасту у лиц, достигших возраста 65 лет, при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин – 30 лет страхового стажа, с 1 января 2020 года составляет 1889 грн.
  • В Украине средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2020 года составляет 3082,98 грн.
По материалам Европейская правда
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