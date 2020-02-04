Водителям увеличат штрафы за препятствование проезду аварийных служб

Верховная Рада предлагает увеличить штрафы для водителей, которые мешают на дороге транспортным средствам, имеющим преимущество в движении.

Об этом свидетельствует зарегистрированный законопроект №2787 об усилении административной ответственности за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб.

Авторы законопроекта предлагают добавить в Кодекс Украины об административных правонарушениях статью 122-6.

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Штрафы предлагают увеличить за непредоставление преимущества в движении водителями транспортных средств – транспортным средствам, движущимся с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами:

аварийно-спасательных служб;

специализированному санитарному транспорту бригад экстренной (скорой) медицинской помощи;

пожарной охраны;

полиции.

Размеры штрафов:

за непредоставление преимущества предлагают накладывать штраф в размере от 680 до 850 грн (от 40 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан);

если эти действия повлекли за собой создание аварийной ситуации, а именно: заставили других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять иные меры по обеспечению личной безопасности или безопасности других граждан – штраф от 850 до 1020 грн (от 50 до 60 НМДГ ) или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года;

за повторное в течение года совершение нарушения, предусмотренного частью первой или второй этой статьи – штраф от 1020 до 1700 грн (от 60 до 100 НМДГ ) или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 лет.

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