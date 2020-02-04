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Водителям увеличат штрафы за препятствование проезду аварийных служб

Водителям увеличат штрафы за препятствование проезду аварийных служб

Верховная Рада предлагает увеличить штрафы для водителей, которые мешают на дороге транспортным средствам, имеющим преимущество в движении.

Об этом свидетельствует зарегистрированный законопроект №2787 об усилении административной ответственности за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб.

Авторы законопроекта предлагают добавить в Кодекс Украины об административных правонарушениях статью 122-6.

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Штрафы предлагают увеличить за непредоставление преимущества в движении водителями транспортных средств – транспортным средствам, движущимся с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами:

  • аварийно-спасательных служб;
  • специализированному санитарному транспорту бригад экстренной (скорой) медицинской помощи;
  • пожарной охраны;
  • полиции.

Размеры штрафов:

  • за непредоставление преимущества предлагают накладывать штраф в размере от 680 до 850 грн (от 40 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан);
  • если эти действия повлекли за собой создание аварийной ситуации, а именно: заставили других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять иные меры по обеспечению личной безопасности или безопасности других граждан – штраф от 850 до 1020 грн (от 50 до 60 НМДГ) или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года;
  • за повторное в течение года совершение нарушения, предусмотренного частью первой или второй этой статьи – штраф от 1020 до 1700 грн (от 60 до 100 НМДГ) или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 лет.

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По материалам Finance.UA
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