Водителям увеличат штрафы за препятствование проезду аварийных служб

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Верховная Рада предлагает увеличить штрафы для водителей, которые мешают на дороге транспортным средствам, имеющим преимущество в движении.
Об этом свидетельствует зарегистрированный законопроект №2787 об усилении административной ответственности за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб.
Авторы законопроекта предлагают добавить в Кодекс Украины об административных правонарушениях статью 122-6.
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Штрафы предлагают увеличить за непредоставление преимущества в движении водителями транспортных средств – транспортным средствам, движущимся с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами:
Размеры штрафов:
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