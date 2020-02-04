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Прокуратура возбудила дело из-за запрета приватизации Центрэнерго

Прокуратура возбудила дело из-за запрета приватизации Центрэнерго

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту вынесения Хозяйственным судом незаконного решения о запрете приватизации Центрэнерго.

Как сообщили в надзорном ведомстве, решение о запрете Фонда государственного имущества Украины проводить приватизацию Центрэнерго принято вопреки заключениям Верховного суда.

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По мнению Верховного суда, запрет приватизации Центрэнерго “противоречит требованиям процессуального законодательства и является мерой, несоизмеримой с заявленными исковыми требованиями».

Досудебное расследование начато по ч. 1 ст. 375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления). Дело будут вести следователи Государственного бюро расследований.

По материалам НВ
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