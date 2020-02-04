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НБУ: негативные последствия от укрепления гривны будут краткосрочными

НБУ: негативные последствия от укрепления гривны будут краткосрочными

Негативные последствия ревальвации гривны при последовательной макроэкономической политике Национального банка будут преимущественно краткосрочными.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за январь 2020 года.

В 2019 году гривна существенно укрепилась как к доллару США, так и к корзине валют основных торговых партнеров. Ревальвация гривны за исключением сезонных колебаний и коротких послекризисных эпизодов коррекции курса в прошлом для Украины – явление новое.

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По мнению Нацбанка, опыт других стран, которые снизили инфляцию после введения режима инфляционного таргетирования и проходили период укрепления своих валют, свидетельствует, что “негативные последствия ревальвации при последовательной макроэкономической политике – преимущественно краткосрочны».

Преимущества от укрепления национальной валюты:

  • Укрепление гривны стало основным фактором снижения инфляции до целевого уровня 5% ± 1 п.п.
  • Именно устойчивая и низкая инфляция является необходимым условием долгосрочного роста, так как закладывает необходимую основу для бизнес-планирования и наращивания сбережений.

Негативные моменты:

  • Укрепление гривны дает снижение доходов экспортеров в гривневом эквиваленте и привело к потерям доходов для бюджета.
  • Усиление национальной валюты обеспечило уменьшение стоимости импортируемого сырья и главное – инвестиционного импорта, и это происходило без ухудшения внешнеторговой позиции Украины.

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По материалам Finance.UA
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