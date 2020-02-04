НБУ: негативные последствия от укрепления гривны будут краткосрочными

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Негативные последствия ревальвации гривны при последовательной макроэкономической политике Национального банка будут преимущественно краткосрочными.
Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за январь 2020 года.
В 2019 году гривна существенно укрепилась как к доллару США, так и к корзине валют основных торговых партнеров. Ревальвация гривны за исключением сезонных колебаний и коротких послекризисных эпизодов коррекции курса в прошлом для Украины – явление новое.
По мнению Нацбанка, опыт других стран, которые снизили инфляцию после введения режима инфляционного таргетирования и проходили период укрепления своих валют, свидетельствует, что “негативные последствия ревальвации при последовательной макроэкономической политике – преимущественно краткосрочны».
Преимущества от укрепления национальной валюты:
Негативные моменты:
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