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Продажи электромобилей в Украине выросли на треть

Продажи электромобилей в Украине выросли на треть

В январе 2020 года украинцы купили 487 легковых электромобилей – на треть больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины “Укравтопром”.

Рост был обеспечен за счет увеличения регистраций подержанных автомобилей (+37%), в то время как спрос на новые электромобили немного снизился (-5%).

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В результате доля новых машин на январском рынке легковых электромобилей составила всего 6% (в 2019 году – 8%).

Самой популярной моделью на украинском рынке продолжает оставаться Nissan Leaf – 216 продаж.

2-4 места в рейтинге продаж заняли модели Tesla Model S – 58 шт., Model 3 – 41 шт. и Model X – 34 шт.

Замыкает пятерку самых популярных в Украине электромобилей Chevrolet Bolt. Его выбрали 32 автомобилиста.

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По материалам Finance.UA
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