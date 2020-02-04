Продажи электромобилей в Украине выросли на треть

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В январе 2020 года украинцы купили 487 легковых электромобилей – на треть больше, чем годом ранее.
Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины “Укравтопром”.
Рост был обеспечен за счет увеличения регистраций подержанных автомобилей (+37%), в то время как спрос на новые электромобили немного снизился (-5%).
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В результате доля новых машин на январском рынке легковых электромобилей составила всего 6% (в 2019 году – 8%).
Самой популярной моделью на украинском рынке продолжает оставаться Nissan Leaf – 216 продаж.
2-4 места в рейтинге продаж заняли модели Tesla Model S – 58 шт., Model 3 – 41 шт. и Model X – 34 шт.
Замыкает пятерку самых популярных в Украине электромобилей Chevrolet Bolt. Его выбрали 32 автомобилиста.
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