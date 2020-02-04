В Украине банки за год закрыли более 500 отделений

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Украинские банки в 2019 году сократили количество структурных подразделений на 6% или на 507 отделений – до 8002.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка в пятницу, 7 февраля.
Отмечается, что больше всего отделений сократил Ощадбанк – 303. За ним следуют ПриватБанк (93), Проминвестбанк (55) и Укрсоцбанк (53).
По состоянию на 1 января 2020 года Ощадбанк остается лидером по количеству подразделений – 2327, ПриватБанк занимает второе место – 1928 отделений. Крупные сети подразделений также имеют Райффайзен банк Аваль (496) и Укрсиббанк (284).
В 2019 году наибольшее увеличение сети подразделений показал ПУМБ. Он открыл 28 отделений и довел и общую численность до 208.
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