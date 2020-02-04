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В Украине банки за год закрыли более 500 отделений

В Украине банки за год закрыли более 500 отделений

Украинские банки в 2019 году сократили количество структурных подразделений на 6% или на 507 отделений – до 8002.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка в пятницу, 7 февраля.

Отмечается, что больше всего отделений сократил Ощадбанк – 303. За ним следуют ПриватБанк (93), Проминвестбанк (55) и Укрсоцбанк (53).

По состоянию на 1 января 2020 года Ощадбанк остается лидером по количеству подразделений – 2327, ПриватБанк занимает второе место – 1928 отделений. Крупные сети подразделений также имеют Райффайзен банк Аваль (496) и Укрсиббанк (284).

В 2019 году наибольшее увеличение сети подразделений показал ПУМБ. Он открыл 28 отделений и довел и общую численность до 208.

По материалам Корреспондент.net
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