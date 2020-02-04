Конкуренция-2019: в каких профессиях царит кадровый голод

Среди наиболее конкурентных сфер в 2019 году – топ-менеджмент и сфера начала карьеры, среди наименее конкуретних – “инсталляция и сервис”.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели эксперты hh.ua | grc.

“Анализ базы вакансий и резюме показывает, что конкуренция на рынке труда неуклонно растет. И не всегда это свидетельствует о дефиците рабочих мест. Часто увеличение hh-индекса (соотношение количества резюме к количеству вакансий) показывает, что соискатели не в полной мере удовлетворены текущим местом работы и готовы менять работодателя”, – говорится в исследовании.

Как отмечается, в течение 2019 года конкуренция на рынке труда находилась на отметке 6-8 резюме на одну вакансию.

А вот наименьшим соотношение количества резюме к количеству вакансий было в первой половине 2019-го (до мая включительно) и составило 6. Часто именно в начале года в компании начинается реализация новых проектов, расширение бизнеса в различных направлениях.

При этом были сферы, где показатель hh-индекса был в четыре раза выше среднерыночного, а были такие, где на одну вакансию приходилось одно резюме.

Наиболее конкурентные сферы:

перечень наиболее конкурентных сфер возглавил «ТОП-менеджмент». Если в 2018 году на одну соответствующую вакансию приходилось 21 резюме, то в 2019 году этот показатель вырос до 31. А в пиковые периоды (ноябрь и декабрь) вообще достигал 44;

на втором месте оказалась сфера начала карьеры. Сейчас наибольший интерес для работодателей представляют кандидаты с опытом от 1 до 3 лет, поэтому часто соискатели-новички сталкиваются с определенными проблемами по трудоустройству. Так, с наименьшей конкуренцией они имели дело в течение мая и июня (10 резюме на 1 вакансию), а с наибольшей – в августе (15 резюме на одну вакансию);

в пятерку высококонкурентных сфер 2019 года также вошли такие сферы, как «Домашний персонал», «Добыча сырья» и «Искусство, СМИ». Причем первая из них ранее в перечень сфер с высоким hh-индексом не входила;

в ТОП -5 высококонкурентных сфер не вошла «Юриспруденция». Хотя по сравнению со среднерыночными показателями hh-индекс в ней был достаточно высокий: 8 резюме на одну вакансию, а в пиковый период (октябрь-ноябрь) – 11.

Наименее конкурентные сферы:

меньше всего претендентов на одну вакансию было в сфере «Инсталляция и сервис». Работодатели, которые в течение 2019 года искали, например, сервисных инженеров, инсталляторов и наладчиков оборудования, менеджеров по сервису, могли столкнуться с тем, что на одну такую вакансию приходится 1 резюме;

почти два резюме на одну вакансию было в таких сферах, как «Консалтинг» и «Страхование», что вдвое больше, чем в 2018 году. Однако все равно ощутимо меньше, чем в среднем на рынке труда Украины;

банковское дело, в которой hh-индекс в течение всего года находился на отметке 2;