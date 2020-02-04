Конкуренция-2019: в каких профессиях царит кадровый голод

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Среди наиболее конкурентных сфер в 2019 году – топ-менеджмент и сфера начала карьеры, среди наименее конкуретних – “инсталляция и сервис”.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели эксперты hh.ua | grc.
“Анализ базы вакансий и резюме показывает, что конкуренция на рынке труда неуклонно растет. И не всегда это свидетельствует о дефиците рабочих мест. Часто увеличение hh-индекса (соотношение количества резюме к количеству вакансий) показывает, что соискатели не в полной мере удовлетворены текущим местом работы и готовы менять работодателя”, – говорится в исследовании.
Как отмечается, в течение 2019 года конкуренция на рынке труда находилась на отметке 6-8 резюме на одну вакансию.
А вот наименьшим соотношение количества резюме к количеству вакансий было в первой половине 2019-го (до мая включительно) и составило 6. Часто именно в начале года в компании начинается реализация новых проектов, расширение бизнеса в различных направлениях.
При этом были сферы, где показатель hh-индекса был в четыре раза выше среднерыночного, а были такие, где на одну вакансию приходилось одно резюме.
Наиболее конкурентные сферы:
Наименее конкурентные сферы:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Разъяснение по новой платежке за распределение газаВчера, 12:01 - 7067 24
Как полицейские будут проверять данные водительских прав "в смартфоне"Позавчера, 17:00 - 5844 23
Ни копейки жене и детям: житель Канады сжег миллион долларовПозавчера, 20:10 - 4055 13
Дубилет рассказал, почему в Украине нет PayPalВчера, 10:01 - 3706 12
Глава Dragon Capital: В Украине сейчас едва ли не лучшая экономическая ситуация за 20 летВчера, 08:35 - 2524 5
Разъяснение по новой платежке за распределение газаВчера, 12:01 - 7067 24
Межбанк: проседание курса растормошило рынокВчера, 11:10 - 5418
В Кабмине хотят сделать прописку по уведомительному принципуВчера, 11:34 - 4022 2
Доходы населения в столице (статистика за 2019)Вчера, 14:00 - 3734
Дубилет рассказал, почему в Украине нет PayPalВчера, 10:01 - 3706 12
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)Вчера, 15:10 - 218
Cadillac представил новый внедорожник (фото)Позавчера, 14:10 - 460
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 803
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1171
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 970