В Китае создают робота, способного проводить тесты на коронавирус

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В Китае началась разработка робота, который сможет заменить медработников в процессе осмотра горла пациентов. Эта машина позволит снизить риск заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV.
Об этом накануне сообщило Синьхуа.
Разработчиком новинки выступает крупнейший поставщик роботов в стране Siasun Robot and Automation совместно с Шэньянским институтом автоматизации Академии наук Китая (город Шэньян, провинция Ляонин).
Для скорейшей реализации проекта на разработку робота мобилизованы специалисты из различных отделений института.
В процессе проверки на наличие коронавируса обычно используется тампон для сбора секрета из горла пациента, поэтому медсестры подвергаются большому риску заразиться опасным вирусом.
Роботом, состоящим из механической руки змееобразной формы и компонента для сбора мазков, можно управлять дистанционно, что защитит медработников от инфекции, пояснили эксперты.
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