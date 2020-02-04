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В Китае создают робота, способного проводить тесты на коронавирус

В Китае создают робота, способного проводить тесты на коронавирус

В Китае началась разработка робота, который сможет заменить медработников в процессе осмотра горла пациентов. Эта машина позволит снизить риск заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV.

Об этом накануне сообщило Синьхуа.

Разработчиком новинки выступает крупнейший поставщик роботов в стране Siasun Robot and Automation совместно с Шэньянским институтом автоматизации Академии наук Китая (город Шэньян, провинция Ляонин).

Для скорейшей реализации проекта на разработку робота мобилизованы специалисты из различных отделений института.

В процессе проверки на наличие коронавируса обычно используется тампон для сбора секрета из горла пациента, поэтому медсестры подвергаются большому риску заразиться опасным вирусом.

Роботом, состоящим из механической руки змееобразной формы и компонента для сбора мазков, можно управлять дистанционно, что защитит медработников от инфекции, пояснили эксперты.

По материалам Корреспондент.net
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