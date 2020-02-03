Торговая война: Китай снижает пошлины на $75 млрд американских товаров

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Комитет государственного совета Китая по тарифно-налоговой политике принял решение снизить пошлины на товары американского импорта, общая стоимость которых за год составляет 75 миллиардов долларов.
Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на решение Комитета.
Снижение касается пошлин на американские товары, которые ввели в сентябре 2019 года в ответ на повышение пошлин США.
Согласно решению китайского государственного комитета, с 14 февраля 2020 года Китай снизит 10-процентные пошлины на американские товары до 5%, а 5-процентные — до 2,5%.
Соответствующее решение в Китае приняли в рамках нового торгового соглашения, которое Китай подписал с США. Это соглашение предусматривает поэтапную отмену пошлин.
По расчетам Международного валютного фонда, за торговую войну мировая экономика может потерять около 700 миллиардов долларов в 2020 году — это сумма, эквивалентная ВВП Швейцарии.
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