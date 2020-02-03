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ФГИ отключил электронные площадки по внесению информации об оценке недвижимости

ФГИ отключил электронные площадки по внесению информации об оценке недвижимости

31 января Фонд государственного имущества отключил электронные площадки, предоставляющие услуги по внесению информации об оценке недвижимости в единую базу данных отчетов об оценке недвижимости.

Об этом сообщает ФГИ.

Вся информация, содержащаяся на этих авторизованных площадках, находится в процессе передачи в Фонд госимущества в соответствии с требованиями порядка ведения единой базы данных отчетов об оценке.

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Где хранятся отчеты об оценке – хранятся в единой базе в электронной форме.

Фонд госимущества разработал и запустил бесплатный сервис внесения информации в единую базу отчетов об оценке.

Справка Finance.ua:

  • С 2018 года Фонд государственного имущества начал обнародовать информацию из Единой базы отчетов об оценке недвижимости.
  • 5 декабря 2019 года Рада отменила необходимость внесения информации об оценке имущества в единую базу при посредничестве электронных площадок, 25 декабря Зеленский подписал соответствующий законопроект.
По материалам Finance.UA
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