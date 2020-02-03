ФГИ отключил электронные площадки по внесению информации об оценке недвижимости

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31 января Фонд государственного имущества отключил электронные площадки, предоставляющие услуги по внесению информации об оценке недвижимости в единую базу данных отчетов об оценке недвижимости.
Об этом сообщает ФГИ.
Вся информация, содержащаяся на этих авторизованных площадках, находится в процессе передачи в Фонд госимущества в соответствии с требованиями порядка ведения единой базы данных отчетов об оценке.
Где хранятся отчеты об оценке – хранятся в единой базе в электронной форме.
Фонд госимущества разработал и запустил бесплатный сервис внесения информации в единую базу отчетов об оценке.
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