ФГИ отключил электронные площадки по внесению информации об оценке недвижимости

31 января Фонд государственного имущества отключил электронные площадки, предоставляющие услуги по внесению информации об оценке недвижимости в единую базу данных отчетов об оценке недвижимости.

Об этом сообщает ФГИ.

Вся информация, содержащаяся на этих авторизованных площадках, находится в процессе передачи в Фонд госимущества в соответствии с требованиями порядка ведения единой базы данных отчетов об оценке.

Где хранятся отчеты об оценке – хранятся в единой базе в электронной форме.

Фонд госимущества разработал и запустил бесплатный сервис внесения информации в единую базу отчетов об оценке.

Справка Finance.ua:

С 2018 года Фонд государственного имущества начал обнародовать информацию из Единой базы отчетов об оценке недвижимости.