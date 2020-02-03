0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

Facebook заработал на Instagram $20 млрд

Facebook заработал на Instagram $20 млрд

Социальная сеть Instagram принесла компании Facebook Inc. 20 миллиардов долларов за год.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что такую сумму Facebook получил за доход от рекламы в соцсети на протяжении 2019 года. Также отмечается, что это составляет более четверти всей прибыли компании за минувший год.

В издании подчеркивают, что Facebook не прописывает прибыль от Instagram отдельной строкой в отчетах о доходах.

Издание пишет, что в Facebook от комментариев на данную тему отказались.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.