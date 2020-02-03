Facebook заработал на Instagram $20 млрд

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Социальная сеть Instagram принесла компании Facebook Inc. 20 миллиардов долларов за год.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Сообщается, что такую сумму Facebook получил за доход от рекламы в соцсети на протяжении 2019 года. Также отмечается, что это составляет более четверти всей прибыли компании за минувший год.
В издании подчеркивают, что Facebook не прописывает прибыль от Instagram отдельной строкой в отчетах о доходах.
Издание пишет, что в Facebook от комментариев на данную тему отказались.
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