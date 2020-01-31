В Украине количество активных предприятий увеличилось на 4,5%

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По состоянию на 1 ноября 2019 года в Украине насчитывалось 697 282 активных предприятий, что на 4,5% больше, чем на аналогичную дату 2018 года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Из 697 282 тыс. активных предприятий по состоянию на 1 ноября 2019:
Среди регионов Украины больше всего активных предприятий по состоянию на 1 ноября 2019 года работало в Днепропетровской (52418, на 5,6% больше, чем на 1 ноября 2018), Львовской (42958, на 6,0% больше) и Одесской (42 945, на 3,3% больше) областях; меньше всего – в Черновицкой (11040, на 2,6% больше), Сумской (13833, на 2,7% больше) и Черниговской (14032, на 2,3% больше) областях.
В Киеве на указанную дату активно работало 132 735 предприятий (на 8,6% больше, чем на 1 ноября 2018).
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