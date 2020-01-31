В Украине количество активных предприятий увеличилось на 4,5%

По состоянию на 1 ноября 2019 года в Украине насчитывалось 697 282 активных предприятий, что на 4,5% больше, чем на аналогичную дату 2018 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Из 697 282 тыс. активных предприятий по состоянию на 1 ноября 2019:

в сельском, лесном и рыбном хозяйстве работало 51537 субъектов (на 0,4% больше, чем на 1 ноября 2018)

в добывающей промышленности и разработке карьеров – 1661 (на 17,1% больше);

в перерабатывающей промышленности – 39 365 (на 5,1% больше);

в строительстве – 32934 (на 7,9% больше);

в сферах оптовой и розничной торговли, ремонта транспортных средств – 102 776 (на 8,5% больше);

транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – 17 957 (на 8,6% больше);

информации и телекоммуникаций – 16 323 (на 9,0% больше);

финансовой и страховой деятельности – 4387 (на 1,5% больше);

операций с недвижимым имуществом – 40797 субъектов (на 8,1% больше).

Среди регионов Украины больше всего активных предприятий по состоянию на 1 ноября 2019 года работало в Днепропетровской (52418, на 5,6% больше, чем на 1 ноября 2018), Львовской (42958, на 6,0% больше) и Одесской (42 945, на 3,3% больше) областях; меньше всего – в Черновицкой (11040, на 2,6% больше), Сумской (13833, на 2,7% больше) и Черниговской (14032, на 2,3% больше) областях.

В Киеве на указанную дату активно работало 132 735 предприятий (на 8,6% больше, чем на 1 ноября 2018).