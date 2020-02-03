Как будут расти зарплаты прокуроров - Генпрокурор

Заработная плата у прокуроров будет расти поэтапно после прохождения аттестаций.

Об этом сказал генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Сейчас повышение зарплаты составляет в среднем от 7 до 10 000 грн.

Подготовлен проект постановления, предусматривающий увеличение зарплат. Он был принят Кабинетом Министров, и сейчас увеличение происходит поэтапно.

“Сейчас те прокуроры, которые прошли переаттестацию – по ним вступает в силу постановление об условиях оплаты труда… В среднем, повышение оплаты труда прокуроров по центральному офису Генерального Прокурора составляет где-то от 7 до 10 000 гривен”, – сказал генпрокурор.

Справка Finance.ua:

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка объявил о запуске реформы Генпрокуратуры после принятия 19 сентября соответственного закона. Реформа ведомства началась с аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры и включала в себя проверку прокуроров и создание Офиса генерального прокурора.