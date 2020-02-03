Как будут расти зарплаты прокуроров - Генпрокурор

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Заработная плата у прокуроров будет расти поэтапно после прохождения аттестаций.
Об этом сказал генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
Сейчас повышение зарплаты составляет в среднем от 7 до 10 000 грн.
Подготовлен проект постановления, предусматривающий увеличение зарплат. Он был принят Кабинетом Министров, и сейчас увеличение происходит поэтапно.
“Сейчас те прокуроры, которые прошли переаттестацию – по ним вступает в силу постановление об условиях оплаты труда… В среднем, повышение оплаты труда прокуроров по центральному офису Генерального Прокурора составляет где-то от 7 до 10 000 гривен”, – сказал генпрокурор.
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