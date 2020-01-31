Киберполиция разоблачила онлайн-казино с месячным доходом в $1 млн

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Сотрудники киберполиции и Управления стратегических расследований Киевской области разоблачили группу лиц, прикрываясь законной деятельностью в сфере ІТ-разработок, организовывали онлайн-казино.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства .
Такую деятельность фигуранты вели с начала 2019 года в столичном офисе, где работал штат специалистов, которые создали и администрировали ряд онлайн-казино. Также злоумышленники зарегистрировали интернет-платформу для привлечения партнеров и игроков.
Противоправная деятельность распространялась в сети как для украинского рынка, так и для Европы, Австралии и США, а месячный доход составлял $1 млн.
В январе сотрудники киберполиции зафиксировали факт предоставления услуг в сфере игорного бизнеса через интернет, а также списание денег со счетов госбанков Украины для участия в играх этого казино.
Правоохранители провели обыски, во время которых изъяли 54 системных блока и 27 ноутбуков, на которых установлено программное обеспечение для предоставления незаконных услуг через онлайн-казино. Также изъяты четыре жестких диска, флэш-накопители и документация, подтверждающая незаконную деятельность.
Установлено, что организаторами противоправной деятельности являются три человека, и решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении преступления по ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к незаконной деятельности.
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