Киберполиция разоблачила онлайн-казино с месячным доходом в $1 млн

Сотрудники киберполиции и Управления стратегических расследований Киевской области разоблачили группу лиц, прикрываясь законной деятельностью в сфере ІТ-разработок, организовывали онлайн-казино.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства .

Такую деятельность фигуранты вели с начала 2019 года в столичном офисе, где работал штат специалистов, которые создали и администрировали ряд онлайн-казино. Также злоумышленники зарегистрировали интернет-платформу для привлечения партнеров и игроков.

Противоправная деятельность распространялась в сети как для украинского рынка, так и для Европы, Австралии и США, а месячный доход составлял $1 млн.

В январе сотрудники киберполиции зафиксировали факт предоставления услуг в сфере игорного бизнеса через интернет, а также списание денег со счетов госбанков Украины для участия в играх этого казино.

Правоохранители провели обыски, во время которых изъяли 54 системных блока и 27 ноутбуков, на которых установлено программное обеспечение для предоставления незаконных услуг через онлайн-казино. Также изъяты четыре жестких диска, флэш-накопители и документация, подтверждающая незаконную деятельность.

Установлено, что организаторами противоправной деятельности являются три человека, и решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении преступления по ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к незаконной деятельности.