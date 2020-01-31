0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 35 0

Киберполиция разоблачила онлайн-казино с месячным доходом в $1 млн

Киберполиция разоблачила онлайн-казино с месячным доходом в $1 млн

Сотрудники киберполиции и Управления стратегических расследований Киевской области разоблачили группу лиц, прикрываясь законной деятельностью в сфере ІТ-разработок, организовывали онлайн-казино.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства .

Такую деятельность фигуранты вели с начала 2019 года в столичном офисе, где работал штат специалистов, которые создали и администрировали ряд онлайн-казино. Также злоумышленники зарегистрировали интернет-платформу для привлечения партнеров и игроков.

Противоправная деятельность распространялась в сети как для украинского рынка, так и для Европы, Австралии и США, а месячный доход составлял $1 млн.

В январе сотрудники киберполиции зафиксировали факт предоставления услуг в сфере игорного бизнеса через интернет, а также списание денег со счетов госбанков Украины для участия в играх этого казино.

Правоохранители провели обыски, во время которых изъяли 54 системных блока и 27 ноутбуков, на которых установлено программное обеспечение для предоставления незаконных услуг через онлайн-казино. Также изъяты четыре жестких диска, флэш-накопители и документация, подтверждающая незаконную деятельность.

Установлено, что организаторами противоправной деятельности являются три человека, и решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении преступления по ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к незаконной деятельности.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.