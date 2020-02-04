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Пограничники назвали страны, которые пользовались популярностью у украинцев в 2019 году

Пограничники назвали страны, которые пользовались популярностью у украинцев в 2019 году

В 2019 г. среди украинских наблюдалась тенденция роста поездок в страны Евросоюза, однако они предпочитали и ряд других направлений.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Украинцы предпочли:

  • Катар (+37%);
  • Египет (+36%);
  • Грузию (+23%);
  • Турцию (+21%);
  • ОАЭ (+20%);
  • Кипр (+15%).

Среди стран ЕС наблюдалось увеличение пассажиропотока в:

  • Германию (+31%);
  • Италию (+26%);
  • Португалию (в 3 раза больше)
  • Австрию (в 1,9 раза)
  • Испанию (в 1,6 раза)
  • Грецию (+46%);
  • Францию ​​(+13%);
  • Чехию (+38%).

Также украинцы больше ездили в направлении Канады, Норвегии, Исландии, Ирландии и Люксембурга.

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Если говорить о поездках в страны ЕС в 2019 году, то сухопутную границу в обоих направлениях пересекли 30,5 млн украинцев. Этот показатель вырос на 0,5 млн по сравнению с 2018 годом. Наибольшей популярностью пользовалась граница с Польшей (9,9 млн), Венгрией (3,4 млн), Молдовой (1,4 млн), Беларусью и Румынией (по 1,2 млн)) и Словакией (1 млн).

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Границу с Россией в 2019 году пересекли 3,9 млн украинцев, что на 6% меньше по сравнению с 2018 годом.

Один из самых высоких показателей по пересечению государственной границы Украины дали международные аэропорты. На самолетах в 2019 году путешествовали более 15 млн украинцев.

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По материалам Finance.UA
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