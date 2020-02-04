Пограничники назвали страны, которые пользовались популярностью у украинцев в 2019 году

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В 2019 г. среди украинских наблюдалась тенденция роста поездок в страны Евросоюза, однако они предпочитали и ряд других направлений.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Украинцы предпочли:
Среди стран ЕС наблюдалось увеличение пассажиропотока в:
Также украинцы больше ездили в направлении Канады, Норвегии, Исландии, Ирландии и Люксембурга.
Если говорить о поездках в страны ЕС в 2019 году, то сухопутную границу в обоих направлениях пересекли 30,5 млн украинцев. Этот показатель вырос на 0,5 млн по сравнению с 2018 годом. Наибольшей популярностью пользовалась граница с Польшей (9,9 млн), Венгрией (3,4 млн), Молдовой (1,4 млн), Беларусью и Румынией (по 1,2 млн)) и Словакией (1 млн).
Читайте также: За последние пять лет в украинских аэропортах удвоился пассажиропоток
Границу с Россией в 2019 году пересекли 3,9 млн украинцев, что на 6% меньше по сравнению с 2018 годом.
Один из самых высоких показателей по пересечению государственной границы Украины дали международные аэропорты. На самолетах в 2019 году путешествовали более 15 млн украинцев.
Самые интересные и важнейшие новости, а также советы, которые пригодятся для вашего кошелька – всегда в нашем телеграм-канале Finance_ukr 🤫 Переходите, подписывайтесь – с нами интересно и полезно!
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Разъяснение по новой платежке за распределение газаВчера, 12:01 - 6579 24
Как полицейские будут проверять данные водительских прав "в смартфоне"Позавчера, 17:00 - 5704 23
Ни копейки жене и детям: житель Канады сжег миллион долларовПозавчера, 20:10 - 3951 13
Дубилет рассказал, почему в Украине нет PayPalВчера, 10:01 - 3639 12
Глава Dragon Capital: В Украине сейчас едва ли не лучшая экономическая ситуация за 20 летВчера, 08:35 - 2464 5
Toyota предлагает приобрести автомобиль с пробегом по программе Toyota PlusВчера, 09:10 - 8330 4
Разъяснение по новой платежке за распределение газаВчера, 12:01 - 6579 24
Межбанк: проседание курса растормошило рынокВчера, 11:10 - 5263
В Кабмине хотят сделать прописку по уведомительному принципуВчера, 11:34 - 3913 2
Дубилет рассказал, почему в Украине нет PayPalВчера, 10:01 - 3639 12
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)Вчера, 15:10 - 204
Cadillac представил новый внедорожник (фото)Позавчера, 14:10 - 450
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 797
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1166
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 970