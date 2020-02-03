Местные власти должны завершить строительство долгостроев

Местные власти должны взять ответственность за недострой проблемных жилых объектов и завершить их строительство.

Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины (КСУ) Лев Парцхаладзе.

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Он объяснил ситуацию с долгостроями в столице Украины.

“С “Укрбуд”, например, там отдельная ситуация, и это не “Элита-центр”, там все прозрачно и понятно, что денег на достройку не хватает. А вот “Элита-центр” – это мошенничество, и здесь нужен законопроект, который давал бы возможность местным властям забирать эти недострои и достраивать”, – отметил Лев Парцхаладзе.

Президент КСУ рассказал о процентной ставке по ипотеке в Украине и сравнил ее с нашими соседями.

“В Польше, например, ипотечная ставка составляет 3%, так как Польша заинтересована, чтобы туда ехали люди, покупали жилье и оставались там жить”, – заявил Парцхаладзе.

По его словам, в ближайшее время можно ожидать снижения ипотечной ставки в Украине вдвое – с 20% до 10%

“В некоторых странах делают таким образом, например, в той же Польше ипотеку дают под 3%, это если человек может официально доказать свои доходы, и под 5%, если человек этого сделать не может”, – отметил он.

Справка Finance.ua:

ЗАО “Холдинговая компания “Киевгорстрой” подтвердила намерения завершить строительство всех объектов “Укрбуда”.

Передача объектов “Укрбуда” в управление “Киевгорстроя” проходит по намеченному графику. На сегодняшний день продолжается процесс инвентаризации и подсчетов.