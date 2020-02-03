0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 162 0

Местные власти должны завершить строительство долгостроев

Местные власти должны завершить строительство долгостроев

Местные власти должны взять ответственность за недострой проблемных жилых объектов и завершить их строительство.

Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины (КСУ) Лев Парцхаладзе.

Читайте также: В Украине насчитали 150 жилых долгостроев

Он объяснил ситуацию с долгостроями в столице Украины.

“С “Укрбуд”, например, там отдельная ситуация, и это не “Элита-центр”, там все прозрачно и понятно, что денег на достройку не хватает. А вот “Элита-центр” – это мошенничество, и здесь нужен законопроект, который давал бы возможность местным властям забирать эти недострои и достраивать”, – отметил Лев Парцхаладзе.

Президент КСУ рассказал о процентной ставке по ипотеке в Украине и сравнил ее с нашими соседями.

“В Польше, например, ипотечная ставка составляет 3%, так как Польша заинтересована, чтобы туда ехали люди, покупали жилье и оставались там жить”, – заявил Парцхаладзе.

По его словам, в ближайшее время можно ожидать снижения ипотечной ставки в Украине вдвое – с 20% до 10%

“В некоторых странах делают таким образом, например, в той же Польше ипотеку дают под 3%, это если человек может официально доказать свои доходы, и под 5%, если человек этого сделать не может”, – отметил он.

Справка Finance.ua:

  • Передача объектов “Укрбуда” в управление “Киевгорстроя” проходит по намеченному графику. На сегодняшний день продолжается процесс инвентаризации и подсчетов.
  • Половина жилых комплексов “Укрбуд девелопмент” являются убыточными, но общее положительное сальдо всех комплексов составляет 3-4 миллиона гривен.
По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.