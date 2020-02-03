У Кличко посчитали, сколько теплосетей требуют "апгрейда"

По городу Киеву первоочередной замены требуют около тысячи километров устаревших тепловых сетей.

Об этом сообщил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко во время расширенного заседания Коллегии КГГА.

“В целом по городу, после тщательного анализа, мы видим, что первоочередной замены требуют около тысячи километров устаревших тепловых сетей. Потребность в средствах для этого составляет около 4 миллиардов гривен. Понятно, что за один год или за два такое количество работ невозможно выполнить физически, поэтому предприятием разработан и предоставлен график по постепенной замене этой тысячи километров в период до 2025 года. Потребность в средствах – около 800 миллионов гривен ежегодно”, – сказал Науменко.

По его словам, в 2020 году запланировано провести замену 150 километров тепловых сетей. “Обязательное восстановление благоустройства, а также возобновление работы тепловых счетчиков. Потребность в средствах на эти цели составляет 720 млн гривен. К сожалению, сегодня в городском бюджете предусмотрено только 311 млн гривен, но Департаментом уже подготовлены соответствующие бюджетные запросы, а также проект решения об увеличении уставного капитала предприятия”, – отметил он.

По его словам, в прошлом году зафиксировали 8906 повреждений тепловых сетей, что на 6% меньше по сравнению с 2018 годом.

“В целом, начиная с 2018 года, мы фиксируем тенденцию к уменьшению количества повреждений именно в отопительный период. Это не относится к межотопительному периоду, потому что мы усилили работу с гидравлическими испытаниями и в течение межотопительного периода мы обнаруживаем много слабых мест, устраняем, и именно благодаря усилению работы по ремонту и модернизации сетей мы остановили рост, потому что постоянно росло число аварий, сейчас эта тенденция остановлена​​”, – сказал он.

Также Науменко подчеркнул, что в прошлом году было потрачено более 500млн гривен на реконструкцию и ремонты тепловых сетей.

“Это позволило полностью восстановить 130 километров сетей. Также за инвесторские средства было построено 43 километра новых современных тепловых сетей и передано в коммунальную собственность города. Замена изношенных сетей происходит по всему городу. Основная концентрация работ находится именно на территории старой застройки правобережья. Потому что в первую очередь меняются наиболее уязвимые и устаревшие участки тепловых сетей”, – отметил он.