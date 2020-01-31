В ГНС сообщили, сколько предприятий используют электронные кассовые аппараты

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По расчетам ГНС, бесплатными приложениями, которые должны заменить кассовые аппараты, пользуются уже 3000 предпринимателей.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Приложение работает только в режиме “онлайн”. Следующие релизы будут выходить после утверждения нормативной базы и разработки предложений и замечаний тестировщиков.
Программное решение для смартфонов и планшетов с операционными системами Android и iOS уже доступно для зарегистрированных тестировщиков.
Вскоре приложение будет доступно для загрузки с Google Playmarket и App Store без дополнительных запросов.
Как можно загрузить. Приложение «пРРОсто» можно загрузить только по запросу в налоговую. Впоследствии его можно будет найти в Google Playmarket и App Store.
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