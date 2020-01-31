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В ГНС сообщили, сколько предприятий используют электронные кассовые аппараты

В ГНС сообщили, сколько предприятий используют электронные кассовые аппараты

По расчетам ГНС, бесплатными приложениями, которые должны заменить кассовые аппараты, пользуются уже 3000 предпринимателей.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Приложение работает только в режиме “онлайн”. Следующие релизы будут выходить после утверждения нормативной базы и разработки предложений и замечаний тестировщиков.

Программное решение для смартфонов и планшетов с операционными системами Android и iOS уже доступно для зарегистрированных тестировщиков.

Вскоре приложение будет доступно для загрузки с Google Playmarket и App Store без дополнительных запросов.

Как можно загрузить. Приложение «пРРОсто» можно загрузить только по запросу в налоговую. Впоследствии его можно будет найти в Google Playmarket и App Store.

Справка Finance.ua:

  • 20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, предусматривающие применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций (РРО).
  • Покупатели товаров, которые будут осуществлять покупки через программный РРО, в электронном кабинете смогут контролировать достоверность расчетных документов, а также заполнять и подавать жалобу о нарушении порядка проведения расчетных операций.
  • Если связь между программным РРО и фискальным сервером отсутствует, то расчетные операции проводят офлайн.

Карты для хранения денег

По материалам Finance.UA
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