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Поступления от размещения ОВГЗ упали до 2,3 млрд грн

Поступления от размещения ОВГЗ упали до 2,3 млрд грн

Министерство финансов по итогам аукциона 4 февраля разместило ОВГЗ на 2,328 млрд грн.

Это почти в три раза меньше, чем на последнем аукционе 28 января – 6,29 млрд грн.

Министерство финансов предложило инвесторам номинированные в гривне государственные облигации со сроком обращения 5 и 16 месяцев и 3 года.

5-месячные ценные бумаги предлагались объемом 5,981 млрд грн, но спрос был лишь на 1,113 млрд грн под 9,5-11% годовых. Минфин удовлетворил 4 заявки из 7 под 9,5-10%. Средневзвешенная доходность составила 9,6%. В бюджет привлечено 271 млн грн.

16-месячные ценные бумаги предлагались объемом 7,278 млрд грн, но спрос был лишь на 2,13 млрд грн под 9,63-11% годовых. Минфин удовлетворил 9 заявок из 12 под 9,63-10,1%. Средневзвешенная доходность составила 9,77%. В бюджет привлечено 1,114 млрд грн.

3-летние ОВГЗ предлагались объемом 903 млн грн, а спрос был на 918 млн грн под 9,5-10,2% годовых. Минфин удовлетворил 25 заявок из 26 под 9,5-10,15%. Средневзвешенная доходность составила 9,84%. В бюджет привлечено 944 млн грн.

“Средневзвешенная доходность 3-летних гривневых ОВГЗ уменьшилась на 17 базисных пункта и составила 9,84%. Доходность 6-месячных бумаг составила 9,60% (уменьшение на 43 бп), 1-летних – 9,77% (уменьшение на 14 бп)”, – сообщили в Минфине.

По материалам Финансовый клуб
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