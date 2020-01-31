Поступления от размещения ОВГЗ упали до 2,3 млрд грн

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Министерство финансов по итогам аукциона 4 февраля разместило ОВГЗ на 2,328 млрд грн.
Это почти в три раза меньше, чем на последнем аукционе 28 января – 6,29 млрд грн.
Министерство финансов предложило инвесторам номинированные в гривне государственные облигации со сроком обращения 5 и 16 месяцев и 3 года.
5-месячные ценные бумаги предлагались объемом 5,981 млрд грн, но спрос был лишь на 1,113 млрд грн под 9,5-11% годовых. Минфин удовлетворил 4 заявки из 7 под 9,5-10%. Средневзвешенная доходность составила 9,6%. В бюджет привлечено 271 млн грн.
16-месячные ценные бумаги предлагались объемом 7,278 млрд грн, но спрос был лишь на 2,13 млрд грн под 9,63-11% годовых. Минфин удовлетворил 9 заявок из 12 под 9,63-10,1%. Средневзвешенная доходность составила 9,77%. В бюджет привлечено 1,114 млрд грн.
3-летние ОВГЗ предлагались объемом 903 млн грн, а спрос был на 918 млн грн под 9,5-10,2% годовых. Минфин удовлетворил 25 заявок из 26 под 9,5-10,15%. Средневзвешенная доходность составила 9,84%. В бюджет привлечено 944 млн грн.
“Средневзвешенная доходность 3-летних гривневых ОВГЗ уменьшилась на 17 базисных пункта и составила 9,84%. Доходность 6-месячных бумаг составила 9,60% (уменьшение на 43 бп), 1-летних – 9,77% (уменьшение на 14 бп)”, – сообщили в Минфине.
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