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В Украине изменятся правила приема документов на соцвыплаты

В Украине изменятся правила приема документов на соцвыплаты

В Украине будет введена новая модель приема документов на социальные выплаты в регионах, которая предполагает, что людям не нужно будет ездить в райцентр в управление социальной защиты, а документы можно будет подать в центре общины или даже в отдельных старостатах.

Об этом во время пресс-конференции рассказала министр Юлия Соколовская и ее советник по диджитализации Денис Мацуй.

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“Человеку, чтобы получить ту или иную социальную выплату, не нужно будет ездить в район для оформления документов. Он сможет сделать это у себя в объединенной территориальной общине или старостате”, – заявила Соколовская.

Передача документов из ОТГ будет происходить с помощью компьютерной программы “Социальная община”. Она позволяет обрабатывать документы в электронном виде и, как ожидается, сократит время принятия решения по выплатам почти в два раза. Для этого нужен всего один сотрудник и компьютер с интернетом.

В государственном бюджете на 2020 год заложили 150 млн гривен на денежную компенсацию ОТГ за функцию приема документов от населения и передачи их на обработку в бэк-офисы.

“Наша цель – чтобы человек пришел, быстро подал документы. Функция бэк-офиса – быстрая, прозрачная и точная обработка документов. И нам нужно обеспечить цифровую связь между фронт-офисами и бэк-офисами. Именно для этого мы сделали сервис “Социальная община” , – сказал Мацуй.

По его словам, министерство постаралось максимально упростить подключение общин к этому сервису и надеется, что подключатся все. По состоянию на конец января к “Социальной общине” присоединились уже 71 ОТГ, еще 60 собираются это сделать в скором времени.

Под программу создан специальный правительственный сайт.

По данным Минсоцполитики, на сегодня более 26 тысяч населенных пунктов с общим населением почти 12 млн человек расположены на значительном расстоянии от пунктов приема документов. Речь идет о расстоянии в 50-70 км.

По материалам Прямой
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