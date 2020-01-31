В Украине вырос спрос на новые автомобили для бизнеса

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В минувшем месяце на рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 850 машин, что на 4% больше, чем в январе прошлого года.
Об этом сообщает “Укравтопром”.
Лучший результат на рынке – 149 авто французской марки Renault.
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