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В Украине вырос спрос на новые автомобили для бизнеса

В Украине вырос спрос на новые автомобили для бизнеса

В минувшем месяце на рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 850 машин, что на 4% больше, чем в январе прошлого года.

Об этом сообщает “Укравтопром”.

Лучший результат на рынке – 149 авто французской марки Renault.

  • Второе место – Fiat смог увеличить реализацию своих коммерческих автомобилей почти на треть, до 140 новых машин.
  • Третий результат у Peugeot – 90 зарегистрированных авто.
  • Четвертое место – Ford, регистрации коммерческих автомобилей которого прибавили 45% к результату годичной давности и составили 84 шт.
  • Пятое место – замыкает ТОП-5 январского рынка новых коммерческих авто белорусский МАЗ, в зачете которого 73 украинских регистрационных номера (-5% к янв 2019 г).

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По материалам Finance.UA
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