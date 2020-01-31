Индекс ожиданий украинского бизнеса обвалился в начале 2020 (график)

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который рассчитывает Национальный банк, в январе 2020 года снизился на 8,3 п. до отметки 40,3 п.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий Украины, обнародованные на сайте НБУ.

Таким образом, деловые ожидания ухудшаются четыре месяца подряд – с октября 2019 года. За этот период значение индекса опустилось ниже нейтрального уровня в 50 пунктов.



График: bank.gov.ua

Как отмечает автор исследования, снижения результатов операционной деятельности ожидали предприятия всех секторов, вовлеченных в ежемесячный опрос. Достаточно слабо оценили перспективы января предприятия строительства.



График: bank.gov.ua

Национальный банк Украины провел опрос 8-27 января 2019 года среди менеджеров 171 предприятия.