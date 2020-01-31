У отдельных заемщиков "Дельта банк", "Финансы и кредит" и "ВТБ Банк" задолженность по кредитам достигает нескольких миллиардов гривен

Более 3,1 млрд – сумма долга по кредиту, выданному АО «Дельта банк». У отдельных заемщиков АО «Банк «Финансы и кредит» и АО «ВТБ банк» задолженность составляет около 2 млрд грн. На взыскание этих средств с недобросовестных заемщиков имеются соответствующие судебные решения, ожидающие исполнения.

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов.

Полные обновленные списки всех заемщиков, руководителей и бывших акционеров неплатежеспособных банков, которые не погасили в полном объеме сумму долга, определенную судебными решениями к взысканию с них, Фонд гарантирования вкладов физических лиц в очередной раз обнародовал на сайте. Данные актуализированы по состоянию на 1 января 2020 года.

После реализации прав требования по кредитам Фонд гарантирования вкладов не получает информации о состоянии их погашения от новых кредиторов, поэтому такие должники в списки не включаются.

Фонд гарантирования вкладов напоминает заемщикам, что введение в банке временной администрации или его ликвидация не прекращают действие кредитных договоров. Заемщики должны помнить, что вся информация о состоянии обслуживания кредитов дополнительно передается в бюро кредитных историй, что может влиять на условия получения следующих кредитов в других банках.