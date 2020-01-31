0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 214 0

У отдельных заемщиков "Дельта банк", "Финансы и кредит" и "ВТБ Банк" задолженность по кредитам достигает нескольких миллиардов гривен

У отдельных заемщиков "Дельта банк", "Финансы и кредит" и "ВТБ Банк" задолженность по кредитам достигает нескольких миллиардов гривен

Более 3,1 млрд – сумма долга по кредиту, выданному АО «Дельта банк». У отдельных заемщиков АО «Банк «Финансы и кредит» и АО «ВТБ банк» задолженность составляет около 2 млрд грн. На взыскание этих средств с недобросовестных заемщиков имеются соответствующие судебные решения, ожидающие исполнения.

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов.

Полные обновленные списки всех заемщиков, руководителей и бывших акционеров неплатежеспособных банков, которые не погасили в полном объеме сумму долга, определенную судебными решениями к взысканию с них, Фонд гарантирования вкладов физических лиц в очередной раз обнародовал на сайте. Данные актуализированы по состоянию на 1 января 2020 года.

После реализации прав требования по кредитам Фонд гарантирования вкладов не получает информации о состоянии их погашения от новых кредиторов, поэтому такие должники в списки не включаются.

Фонд гарантирования вкладов напоминает заемщикам, что введение в банке временной администрации или его ликвидация не прекращают действие кредитных договоров. Заемщики должны помнить, что вся информация о состоянии обслуживания кредитов дополнительно передается в бюро кредитных историй, что может влиять на условия получения следующих кредитов в других банках.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:ФГВФЛ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.