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ФГВФЛ продал активы на 145 млн грн

ФГВФЛ продал активы на 145 млн грн

За неделю с 27 по 31 января ФГВФЛ продал активы 15 банков на общую сумму 145,38 млн грн.

Из них на сумму 45,23 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 100,08 млн грн – по реализации основных средств банков.

Кроме того, 0,01 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков, 0,01 млн грн – от реализации активов группы «ценные бумаги/корпоративные права», 0,05 млн грн – от продажи монет и банковских металлов.

В частности, в течение прошедшей недели реализованы:

- активы ПАО «ВиЭйБи Банк» на сумму 61,15 млн грн;

- активы ПАО «Укрбизнесбанк» на сумму 25,00 млн грн;

- активы ПАО «Диамантбанк» на сумму 17,66 млн грн;

- активы АО «Банк «Финансы и Кредит» на сумму 15,51 млн грн;

- активы АО «Дельта Банк» на сумму 10,83 млн грн;

- активы АО «Родовид Банк» на сумму 5,57 млн грн;

- активы ПАО «КБ «Надра» на сумму 4,05 млн грн;

- активы ПУАО «Фидобанк» на сумму 2,48 млн грн;

- активы ПАО «КБ «Крещатик» на сумму 1,27 млн грн;

- активы АО «ВТБ Банк» на сумму 0,68 млн грн.

Кроме того, в течение прошедшей недели состоялась продажа активов: ПАО «Актабанк», ПАО «КБ «Инвестбанк», ПАО «ВБР», ПАО «Платинум Банк», ПАО «Легбанк».

По материалам Finance.UA
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