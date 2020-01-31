Межбанк: НБУ «развернул» курс

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Несмотря на эффект “первого рабочего дня месяца” – понедельник на валютном рынке прошел достаточно интересно и подтвердил наш утренний прогноз как в части курсового коридора (24,95-25,25 гривен за доллар), так и в части законодателей погоды на межбанке (мы говорили об НБУ и его ценниках при интервенциях).
По факту, доллар на торгах за день просел с утренних 25,07/25,12 до 24,98/25,015. Хотя изначально настрой рынка был другим, и в первый час сессии курс рос, а спрос на валюту позволял спекулянтам уверенно разогревать котировки с целью как минимум 25,20 к концу дня.
Но вмешался регулятор. Именно его выход на рынок с продажей вначале по 25,15 гривен за доллар, а затем и снижение ценника Нацбанка до 25,12 при проведении интервенций позволили фактически развернуть тренд на торгах. Если к 11 часам котировки еще достигали отметки 25,10/25,13 гривен за доллар, то после массированных заливок межбанка валютой от НБУ – уже к 12 часам курс просел до 25,06/25,09 и до 25,035/25,065 к обеду.
По разным оценкам всего за день регулятор продал на торгах не менее $40-60 млн и этим изменил спекулятивный настрой на торгах на более-менее взвешенный подход к курсообразованию. Те, кто купил валюту у Нацбанка по 25,12-25,15 гривен закрыли свои основные объемы и рынок перестал быть нервозным. После обеда на торгах доллар просел до 25,00/24,04 и на единичных сделках доллар начал проседать ниже отметки в 25 гривен. Но к 15 часам уже начали выходить те покупатели, кто выжидал минимальных котировок и своими единичными сделками остановили его понижение. После 16 часов предложение все же оказалось чуть больше спроса и завершилась сессия уровнем 24,98/25,015.
Во время сессии были замечены и нерезиденты с продажей на пике курса небольших объемов валюты, но судя по всему – основные игроки с украинскими облигациями “засветятся” либо завтра поближе к аукциону, либо – уже в среду, когда поймут для себя объемы необходимой для продажи валюты под уже сделанные сделки по ОВГЗ. Это может внести некоторые элементы интриги по курсу во вторник-среду и порядком потрепать нервы как продавцам валюты, так и ее покупателям.
Главные события 3 февраля на межбанке:
1) Проседание доллара с утренних 25,07/25,12 гривен до 24,98/25,015 к завершению торгов, несмотря на взлет котировок в начале торгов. Разворот рынка произошел благодаря активной распродаже валюты Нацбанком;
2) НБУ не выходил на торги в публичном формате аукциона, но с самого утра опять продавал доллар. В начале — по 25,15 гривен, затем — по 25,12. Этим он сбил ажиотаж на рынке и фактически «развернул» курс. Продал по нашим расчетам порядка $40-60 млн;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 25,1097 гривен, а официальный на 4 февраля составил 25,0836 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 25,00 / 25,04
евро – 27,66 / 27,70
российский рубль – 0,3917 / 0,3927
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1058 / 1,1059
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