Принцип «first come - first served»: эксперимент призван оживить разведку полезных ископаемых

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Кабинет Министров Украины, а также Государственная служба геологии и недр Украины рассмотрят переход к модели «first come – first served» по изучению и разведке новых месторождений полезных ископаемых по представлению Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ).
Что это значит. По этому принципу устанавливается приоритетное право заявителя, который обратился первым, на получение специального разрешения на геологическое изучение полезных ископаемых общегосударственного значения.
Цель эксперимента. Правительственный эксперимент призван оживить разведку полезных ископаемых в Украине и сократить миллиардные убытки из-за неэффективного использования средств на геологическое изучение.
«Изменение механизма предоставления специальных разрешений на геологическое изучение обусловлено миллиардными расходами. По данным Счетной палаты Украины незавершение начатых ранее геологоразведочных работ создает риски нерезультативного расходования более 7 млрд гривен. Кроме того, на 1 октября 2018 года законсервированы треть месторождений (151 из 433), подлежащих геологическому изучению», – сообщают в НАДПУ.
Где применяется такой принцип. Применяется в некоторых странах ЕС (Австрия, Финляндия, Греция, Испания, Швеция), а также в странах-лидерах по добыче полезных ископаемых – ЮАР, Бразилии, Австралии, Монголии.
Что это даст. Введение этой модели должно оживить добывающую отрасль, где по данным Госстата, по состоянию на ноябрь 2019 года, падение составило 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, добыча каменного и бурого угля – 10%, добыча металлических руд – 9%, добыча камня, песка и глины – 12%. Добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров снизилась на 13%.
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