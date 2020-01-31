Официальный телевизионный оператор Ланет.TV как альтернатива спутниковому ТВ

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Как известно, 28 января 23 канала Украины перестали вещать в открытом доступе. Теперь украинцам нужно искать альтернативы, и самая лучшая – ТВ онлайн.
В конце января официальный телевизионный оператор закодировал сигнал каналов спутникового ТВ. Это означает, что трансляция канала, подлежащего кодированию, в открытом доступе теперь невозможна.
Кодирования спутникового сигнала – вынужденная мера, имеющая ряд причин: с каждым годом количество мошенников и пиратов растет, телевизионный контент, который закупают медиахолдинги, по договоренности должен транслироваться исключительно на территории Украины, а если канал вещает в открытом доступе, то это невозможно.
Какие же украинские каналы спутникового ТВ закодировали?
1. СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, ОЦЕ;
2. 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, УНИАН ТВ, Бигуди;
3. Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм;
4. Украина, НЛО TV, Индиго TV.
На территории Украины уже вступили в силу новые параметры спутникового ТВ, а именно – новые частоты украинских каналов уже закодировали. Это означает, что ваш старенький тюнер уже не может транслировать спутниковые каналы Украины.
Нет сигнала на спутнике, что делать? Нужно приобрести новый роутер, а также ежемесячно платить абонплату за пользование услугами официального провайдера спутникового телевидения в Украине. Альтернативными способами смотреть любимые ТВ-каналы являются цифровое, кабельное или интернет-телевидение. Из всех перечисленных самый простой и самый бюджетный вариант – телевидение онлайн. Вам не нужно покупать дополнительное оборудование, чтобы смотреть каналы онлайн.
Как смотреть ТВ через Интернет? Чтобы смотреть интернет ТВ вам нужно иметь стабильный и достаточно быстрый сигнал Интернета и любой смарт-устройство – смартфон, ноутбук, телевизор или планшет. Далее нужно установить приложение сервиса для просмотра ТВ онлайн или воспользоваться веб-версией. Плюсом является то, что почти у каждого сервиса телевидения онлайн есть пробный период и вы можете спокойно выбрать любо.
Подчеркиваем, что пользователям следует выбирать официальные приложения и сайты. Например, Ланет.TV – официальный телевизионный оператор Украины. Это означает, что сервис гарантированно предоставит вам качественные услуги легально.
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Именно поэтому смотреть онлайн СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, ICTV, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2, НЛО TV и другие каналы с Ланет.TV удобно и просто!
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