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Полицейский получил 10 тысяч грн за незаконную выдачу водительских прав - ГБР

Полицейский получил 10 тысяч грн за незаконную выдачу водительских прав - ГБР

Следователи ГБР задержали правоохранителя во время получения неправомерной выгоды за содействие в изготовлении водительских удостоверений без прохождения курсов и сдачи экзаменационного тестирования.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

“Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, задержали инспектора батальона сопровождения ГУ Нацполиции в Киевской области во время получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)”, – говорится в сообщении.

По предварительной информации, полицейский получил 10 тысяч гривен за содействие в изготовлении водительских удостоверений без прохождения курсов и сдачи экзаменационного тестирования. По данным следствия, первую часть взятки в размере 4 тысячи гривен инспектору перевели на карточку. При получении остального “вознаграждения” – 6 тысяч гривен наличными – правоохранитель был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия и решается вопрос об избрании в отношении должностного лица меры пресечения.

В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

По материалам УНН
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