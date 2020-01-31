"Укрзализныця" вводит услугу доставки ручной клади (инфографика)

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“Укрзализныця” в пилотном режиме вводит новую услугу для пассажиров — доставку ручной клади в/из поезда.
Об этом сообщает компания на странице в Facebook.
Что предлагают. Пассажиры смогут заказать доставку ручной клади с вокзала до вокзала или адресную — от двери до двери.
Кто будет пользоваться. Любой, но особенно полезны они будут для семей с детьми, пожилых людей, путешествующих самостоятельно, а также для людей с инвалидностью.
В каких поездах можно заказать. Механизм предоставления услуги сначала будет отработан на вокзалах Киев-Пассажирский, Днепр, Львов, Харьков-Пассажирский и в поездах № 79/80 Днепр—Киев—Днепр, № 92/91 Львов—Киев—Львов, № 63/64 Харьков — Киев—Харьков.
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