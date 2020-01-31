СМИ выяснили, какая зарплата у членов набсоветов госбанков

Члены наблюдательных советов госбанков получают вознаграждение от 200 до 500 тысяч гривен.

Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на публичные декларации и ответы на запросы.

Так, первое место по этому показателю занял крупнейший банк Украины ПриватБанк, который обеспечивает 50% всей прибыли банковской системы. Член НС этого банка получает более 500 тыс. грн в месяц. К примеру, Юлия Мецгер (назначена 17 июля 2019 года по квоте президента) за 6 месяцев получила более 3,4 млн грн. Сопоставимые суммы получили Роман Сульжик и Ольга Томаш, которые были назначены в НС ПриватБанка вместе с Мецгер.

На второй позиции Укрэксимбанк. Так, исходя из публичных данных declarations, назначенная 8 июля 2019 года членом НС этого банка Виктория Страхова получила за полгода 1,69 млн грн. Страхова во время президентской кампании была представлена как эксперт по банковскому рынку в команде Владимира Зеленского. Если учитывать возможные надбавки, то ежемесячная «зарплата» членов НС Укрэксимбанка может превышать 300 тыс. грн.

Ощадбанк и Укргазбанк платят существенно меньше.

Например, Оксана Волчко, которая упоминалась в связи с набсоветом Укрпочты, получила от Укргазбанка три платежа на 1,13 млн грн в течение 2019 года.