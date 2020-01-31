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Shell продала свой нефтеперерабатывающий завод в Калифорнии за $1,2 млрд

Shell продала свой нефтеперерабатывающий завод в Калифорнии за $1,2 млрд

PBF Energy Inc объявила, что ее дочерняя компания завершила сделку по покупке нефтеперерабатывающего завода Martinez и связанных с ним логистических активов в Shell.

Об этом сообщает PRNewsWire.

Благодаря покупке PBF увеличила свою общую пропускную способность до более чем одного миллиона баррелей в день. Цена покупки активов составила $960 млн плюс стоимость запасов углеводородов. Вместе с этим, PBF заключила рыночные соглашения о поставках сырой нефти и отбора продуктов с Shell.

«Приобретение Martinez является важным стратегическим шагом для PBF, поскольку мы расширяем наши операции на Западном побережье. Martinez является активом высшего уровня, который идеально дополняет наши существующие активы и предоставляет расширенные возможности для операций PBF», – сказал гендиректор компании Том Нимбли.

По материалам Mind
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