Shell продала свой нефтеперерабатывающий завод в Калифорнии за $1,2 млрд

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PBF Energy Inc объявила, что ее дочерняя компания завершила сделку по покупке нефтеперерабатывающего завода Martinez и связанных с ним логистических активов в Shell.
Об этом сообщает PRNewsWire.
Благодаря покупке PBF увеличила свою общую пропускную способность до более чем одного миллиона баррелей в день. Цена покупки активов составила $960 млн плюс стоимость запасов углеводородов. Вместе с этим, PBF заключила рыночные соглашения о поставках сырой нефти и отбора продуктов с Shell.
«Приобретение Martinez является важным стратегическим шагом для PBF, поскольку мы расширяем наши операции на Западном побережье. Martinez является активом высшего уровня, который идеально дополняет наши существующие активы и предоставляет расширенные возможности для операций PBF», – сказал гендиректор компании Том Нимбли.
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