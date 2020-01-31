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Украина с начала года транспортировала 2,5 млрд кубометров российского газа в Европу

Украина с начала года транспортировала 2,5 млрд кубометров российского газа в Европу

За январь 2020 года объемы транзита российского газа в Евросоюз и Молдову через газотранспортную систему Украины составили 2,548 миллиарда кубометров.

Об этом сообщил глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

«Согласно оперативным данным, транзит (газа — ред.) в январе составил 2,548 миллиарда кубометров. Услуги оплачены из расчета на транзит 5,518 миллиарда кубометров», — сообщил Макогон.

Он констатировал, что российский Газпром заплатил Украине за транзит более чем вдвое большего объема газа, чем физически прокачал в Европу. Сейчас оплаченные мощности транзита российского газа в Европу используются лишь на 46%.

По материалам hromadske.tv
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