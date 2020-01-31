Bitcoin дорожает до 9500 долларов

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Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 3 февраля, растут в цене на фоне сообщений о том, что мировые Центральные банки намерены использовать цифровые валюты, включая выпуск собственных.
Курс Bitcoin за сутки, по данным Libertex, повысился на 0,79% – до 9402 долларов, при капитализации 171 млрд долларов. Ethereum подорожал на 5,12% – до 191,4 доллара, с капитализацией 20,9 млрд долларов. XRP укрепился на 5,11% – до 0,2528 доллара, при капитализации 11 млрд долларов. Litecoin повысился на 2,42% – до 71 доллара, с капитализацией 4,5 млрд долларов.
Общая капитализация рынка криптовалют достигла 261,8 млрд долларов.
За последние три месяца количество криптовалюты Ethereum на счетах майнинг-пулов достигло рекордных значений. Согласно отчету компании Santiment, совокупный баланс всех майнинг-пулов второй по капитализации криптовалюты колеблется на рекордно высоком уровне — 1,69 млн ETH (примерно 204 млн долларов).
По прогнозам аналитиков Forex Club, в ближайшее время рынок продолжит расти: Bitcoin может подорожать до 9500 долларов, Ethereum – до 192 долларов, XRP – до 0,26 доллара, Litecoin – до 73 долларов.
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