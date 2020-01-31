0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 49 0

Европарламент проголосовал за введение единого разъема для зарядки смартфонов

Европарламент проголосовал за введение единого разъема для зарядки смартфонов

Депутаты Европейского парламента одобрили инициативу по введению на территории ЕС единого разъема для зарядки смартфонов и гаджетов. По данным агентства Reuters, соответствующая резолюция Европарламента набрала 582 голоса (против проголосовали 40 депутатов).

Читайте также: В третьем квартале отрасль нательных устройств продемонстрировала 2-кратный рост

Согласно принятому документу, Европейская комиссия разработает регламент, по которому будет осуществляться переход на единый стандарт, до июля этого года. В Брюсселе уверены, что принятое решение не только облегчит жизнь пользователям гаджетов из Евросоюза, но и значительно снизит экологический ущерб из-за электроники, которая идет на помойку.

Единственным разъемом для зарядки гаджетов, которые продаются на территории Евросоюза, станет USB Type-C. Этот стандарт завоевывает все большую популярность и без законодательных ограничений, но теперь дело пойдет еще быстрее.

Против перехода на единый разъем для зарядки традиционно выступает американская корпорация Apple. Она упорно не желает переводить свои смартфоны iPhone на USB Type-C (Apple использует проприетарный разъем Lightning). Но эксперты считают, что теперь Apple, судя по всему, все же будет вынуждена оборудовать разъемами USB-C свои девайсы, предназначенные для европейского рынка.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.