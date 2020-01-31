Европарламент проголосовал за введение единого разъема для зарядки смартфонов

Депутаты Европейского парламента одобрили инициативу по введению на территории ЕС единого разъема для зарядки смартфонов и гаджетов. По данным агентства Reuters, соответствующая резолюция Европарламента набрала 582 голоса (против проголосовали 40 депутатов).

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Согласно принятому документу, Европейская комиссия разработает регламент, по которому будет осуществляться переход на единый стандарт, до июля этого года. В Брюсселе уверены, что принятое решение не только облегчит жизнь пользователям гаджетов из Евросоюза, но и значительно снизит экологический ущерб из-за электроники, которая идет на помойку.

Единственным разъемом для зарядки гаджетов, которые продаются на территории Евросоюза, станет USB Type-C. Этот стандарт завоевывает все большую популярность и без законодательных ограничений, но теперь дело пойдет еще быстрее.

Против перехода на единый разъем для зарядки традиционно выступает американская корпорация Apple. Она упорно не желает переводить свои смартфоны iPhone на USB Type-C (Apple использует проприетарный разъем Lightning). Но эксперты считают, что теперь Apple, судя по всему, все же будет вынуждена оборудовать разъемами USB-C свои девайсы, предназначенные для европейского рынка.