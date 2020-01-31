В Windows 10 можно будет удалить Paint и WordPad

Обновление Windows 10 представит множество новых функций и улучшений операционной системы. Windows 10 версии 2004 будет включать новую страницу настроек дополнительных функций и два важных инструмента – Paint и WordPad теперь не являются обязательными.

Многие дополнительные функции Windows 10 включены по умолчанию и могут быть отключены с помощью приложения «Настройки» в Windows 10. Microsoft начала превращать некоторые основные приложения Windows в дополнительные функции.

После проигрывателя Windows Media Microsoft добавила Paint и WordPad в список дополнительных функций, но в отличие от Media Player оба инструмента по умолчанию включены. Это изменение не удаляет Paint или WordPad из Windows 10, но теперь вы можете отключить оба приложения, а также удалить следы этих приложений из меню «Пуск» и других местоположений. Размер Microsoft Paint составляет 6,68 МБ, а WordPad занимает 6,25 МБ вашего внутреннего хранилища.