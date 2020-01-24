Укрзализныця договаривается о новой закупке локомотивов General Electric

Министерство инфраструктуры и Укрзализныця проводят переговоры по закупке новой партии локомотивов американского производства.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео.

“Мы заинтересованы вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли Украины. Министерство инфраструктуры и Укрзализныця уже ведут переговоры по закупке новой партии локомотивов американского производства”, – отметил Президент.

В рамках договора с General Electric, подписанного 23 февраля 2018 года, Укрзализныця получила в эксплуатацию 30 тепловозов ТЕ33АС.