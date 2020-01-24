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Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе

Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе

В связи с тем, что случаи появления коронавируса продолжают появляться в других странах по всему миру, Google добавила официальные рекомендации по безопасности и другую соответствующую информацию в начало своих результатов поиска для людей, желающих узнать больше о вспышке.

Google объявил об этом в четверг, 30 января, после того как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила о вспышке коронавируса как чрезвычайной ситуации в области международного общественного здравоохранения.

Процесс создания надежной информации основан на SOS Alerts, системе, запущенной компанией в 2017 году, чтобы помочь справиться с антропогенным или естественным кризисом. Это означает, что теперь, если вы зайдете в Google для поиска информации, связанной с коронавирусом, в верхней части страницы вы найдете последние твиты ВОЗ, а затем ссылки на организацию, предлагающую обзор текущего состояния вируса, консультативную информацию и материалы для вопросов и ответов. Ниже вы также найдете раскрывающийся список полезных советов по безопасности со ссылкой на дополнительные материалы ВОЗ о том, как уменьшить воздействие и передачу ряда заболеваний, включая коронавирус.

Из-за большого количества дезинформации в социальных сетях и других онлайн-каналах усилия Google по выделению ссылок на надежную информацию должны помочь заинтересованным людям оставаться в курсе быстро развивающейся ситуации. Другие полезные источники, которые используют официальную статистику, связанную со вспышкой коронавируса, включают онлайн-трекер из Центра системных исследований и инженерии Университета Джона Хопкинса в Мэриленде.

По материалам bigmir.net
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