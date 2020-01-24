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«Держи 5!»: Укргазбанк стал первым партнером госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%»

Фонд развития предпринимательства подписал с Укргазбанком первый договор о государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» для украинского бизнеса, сообщает Министерство финансов. «Таким образом, государственная программа, созданная по инициативе президента Владимира Зеленского, уже имеет надежного партнера в лице Укргазбанка, который поможет обеспечить малых предпринимателей доступными финансовыми ресурсами для развития своего дела», – говорится в сообщении Министерства финансов Украины.

«Мы первыми присоединились к сотрудничеству с Фондом, а потому уже с 3-го февраля государственная программа «Доступные кредиты 5-7-9%» станет доступной для каждого предпринимателя. Финансирование смогут получить как бизнесмены с опытом, так и новички. Это новые рабочие места, это миллиарды инвестиций в экономику, это постепенное улучшение деловой и обычной жизни в целом», – отметил заместитель председателя правления Укргазбанка Евгений Мецгер.

Реализация этой программы предусматривает создание ряда инструментов удешевления и доступности кредитов, а это:

Удешевление кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9% годовых по кредитам в национальной валюте (дополнительно выплачиваться комиссия банков в 0,5-1%). Процент зависит от размера и типа бизнеса:

  • 5% годовых – если выручка в 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места в течение первого квартала;
  • 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн;
  • 9% годовых – для бизнеса с выручкой до 50 млн грн;

При этом для предпринимателей, которые получили кредит по программе под 7% или 9%, ставка снижается на 0,5 п.п. за каждое созданное рабочее место (но ставка не может быть ниже 5%).

Предоставление частичных гарантий по кредитам, предоставленным микро и малому бизнесу, если у них не хватает залога (оплата за гарантию составляет 0,5% от размера кредита).

По предварительным оценкам Министерства финансов, около 50 000 заемщиков смогут принять участие в этой программе уже в 2020 году, что будет способствовать росту уровня занятости в Украине, развития инновационных и эффективных предприятий, а затем расширять налоговую базу и увеличивать доходы в государственный бюджет Украины, что позволит бесперебойно финансировать программу.

По материалам Укргазбанк
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