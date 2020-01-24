Украина и ЕС за 11 месяцев наторговали на 42 млрд долларов

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Совет ассоциации Украина-ЕС провел шестое заседание в Брюсселе, чтобы обсудить сотрудничество сторон. В отдельном порядке подлежали обсуждению вопросы торговли, в том числе мониторинг выполнения торговых положений Соглашения об ассоциации.
В настоящее время товарооборот со странами ЕС составляет 41,5% от общего торгового оборота Украины.
Только в январе-ноябре 2019 года торговый оборот между Украиной и ЕС составил 42 млрд долларов.
Как утверждает торговый представитель Украины Тарас Качка, европейский рынок на данный момент является ключевым для украинских экспортеров, которые постоянно наращивают объемы поставок в страны Евросоюза. Украинская делегация считает приоритетным расширение возможностей для экспорта в рамках зоны свободной торговли.
Поскольку текущий уровень тарифной либерализации между Украиной и ЕС уже не отвечает реальным объемам торговли, а в сферах электронной коммерции, инвестирования и торговли услугами появились новые факторы влияния, то договорную базу следует дополнить.
Украинская сторона предложила внедрить режим внутреннего рынка в сферах предоставления финансовых, телекоммуникационных, почтовых и курьерских услуг. Для этого необходимо обновить приложение XVII к Соглашению об ассоциации.
«Мы подтвердили, что Украина полностью выполнила обязательства для подписания Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA), а институции украинской инфраструктуры готовы функционировать в новых законодательных условиях и придерживаться европейских стандартов», — подчеркнул торговый представитель Украины.
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