К осени 2020 года должен заработать электронный кабинет арбитражного управляющего

Согласно требованиям положений Кодекса Украины по процедурам банкротства, Министерству юстиции следует разработать веб-портал, который должен появиться осенью 2020 года. Его основным пользователем будет арбитражный управляющий. Об этом в интервью “Судебно-юридической газете” сообщила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

“Это обязанность, указанный в Кодексе по процедурам банкротства. Минюст должен разработать веб-портал, основным пользователем которого будет арбитражный управляющий. Сам кабинет будет на портале занимать только одну из страниц”, – рассказала Коломиец.

Она отметила, что, фактически, это возможность для проверяющего от Минюста получить доступ ко всей необходимой информации, документации, делам арбитражного управляющего. Для последнего это не только возможность ведения документооборота, а также доступ к нужным ему реестрам.