Из 2,9 миллиарда долларов от "Газпрома" "Нафтогаз" продал 500 миллионов - НБУ

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В конце 2019 года “Нафтогаз” продал 500 миллионов долларов из 2,9 миллиарда долларов, которые получил от “Газпрома” по решению Стокгольмского арбитража.
Об этом заявил председатель НБУ Яков Смолий на брифинге по монетарной политике 30 января.
“По нашим данным, Нафтогаз продал 500 миллионов долларов из полученных 2,9 миллиарда долларов от Газпрома”, – подчеркнул Смолий.
Он добавил, что гривну от проданной валюты “Нафтогаз” использовал на текущие нужды и для того, чтобы заплатить налоги государству.
15 января 2020 года в Нафтогазе заявили, что налоги с 2,9 миллиарда долларов, которые компания получила от российского Газпрома по результатам Стокгольмского арбитража, будут выплачены в первом квартале 2020 года.
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