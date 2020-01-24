Международные резервы в 2020 году превысят 29 млрд долларов - НБУ

Национальный банк Украины прогнозирует, что в 2020 году международные резервы превысят 29 млрд долларов США и продолжат увеличиваться. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

“В 2020 году они превысят 29 млрд долларов США и продолжат увеличиваться в 2021-2022 годах”, – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, резервы будут расти благодаря новой программе с МВФ, с официальным привлечением и сохранением интереса нерезидентов к государственным ценным бумагам в гривне.